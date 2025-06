Le pagelle di Lautaro - Capitano che non 'capitaneggia'. Ma c'è chi arriva al 5,5

Le lacrime del capitano Lautaro Martienz al termine della partita sono la fotografia perfetta di un'Inter troppo brutta per essere vera. A cominciare proprio dal Toro, che nei 90 minuti non riesce mai a salire in cattedra anche per dare una spinta emotiva ai suoi compagni ed evitare il tracollo. Il suo è comunque il voto più divisivo all'indomani del match. Partiamo da TuttoMercatoWeb che lo giudica meritevole di un 4,5: "Le lacrime, stavolta, non salvano praticamente nulla. Lontanissimo dal Toro visto in una Champions da incorniciare, vede sfumare anche il Pallone d’Oro senza pungere davvero mai".

Stesso voto anche per Corriere dello Sport e Tuttosport. Questi i rispettivi commenti: "Prova ad abbassarsi, ma il pressing del Psg è asfissiante. Giusto un paio di aperture, ma nulla per fare male. E lascia la sensazione di una forma precaria"; "Inzaghi l’ha tenuto per quasi un mese sotto una campana di vetro, ma se non si gioca mai - ovviamente pure per l’infortunio - è difficile fare click e tornare subito al top". Scendono a 4, invece, Repubblica e Gazzetta dello Sport: "Capitano che non capitaneggia. Sta a prua, a osservare il moto ondoso in aumento alle sue spalle. Mai pericoloso, nulla di nulla, il vuoto assoluto".

Chi lo 'salva' per così dire sono il Corriere della Sera, che gli dà 5, e L'Interista, che arriva a 5,5: "Non sbaglia finché il sergente Marquinhos sale in cattedra. Nella ripresa tenta di far uscire la squadra da una negatività senza fine, senza esito. Le lacrime a fine partita rappresentano la serata nera".

Queste le pagelle di Lautaro Martinez

TuttoMercatoWeb: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport-Stadio: 4,5

Tuttosport: 4,5

La Repubblica: 4

Corriere della Sera: 5

L'Interista: 5,5