Ufficiale Joao Moutinho non smette col calcio giocato: a 37 anni il rinnovo di contratto col Braga

A 37 anni Joao Moutinho non ci pensa neanche ad appendere gli scarpini al chiodo. Il centrocampista portoghese, in forza da inizio 2023 allo Sporting Braga, di ritorno in Portogallo dopo dieci anni trascorsi tra Francia (Monaco) e Inghilterra (Wolverhampton), giocherà almeno fino al 2025. Infatti è ufficiale il suo rinnovo di contratto per un'ulteriore stagione col sodalizio lusitano: "João Moutinho ha rinnovato il contratto con l'SC Braga e ha firmato fino al 2025. Nome indelebile nel calcio portoghese e uno dei giocatori di spicco di questa stagione nella nostra squadra, il 37enne centrocampista ha giocato 33 partite nel 2023/24, realizzando, finora, 3 gol e un assist.

Campione Europeo con il Portogallo nel 2016 e vincitore della Nations League nel 2018/19, João Moutinho vanta 146 presenze in Nazionale (il secondo con più presenze di sempre), presentando anche un curriculum invidiabile a livello di club: tre volte Campione Nazionale (2010 /11, 2011/12, 2012/13), tre Coppe di Portogallo (2006/07, 2007/08, 2010, 11), cinque Supercoppe (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012 /13), un'Europa League (2010/11), un titolo di campione di Francia (2016/17) e la vittoria della Coppa di Lega nel 2023/24, giocando per l'SC Braga. João Moutinho resterà al Gverreiro almeno per un'altra stagione, presentandosi come un altro “rinforzo” per il 2024/25".