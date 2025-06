Ufficiale Jurai Kucka torna alle origini: a 38 anni firma con il Banik Prievidza dell'amico Hancko

A 38 anni e dopo un grave infortunio al legamento crociato e al menisco, Jurai Kucka ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo. L’ex centrocampista del Genoa, del Parma e del Milan riparte infatti dalla terza divisione slovacca, scegliendo il cuore: torna al Banik Prievidza, il club della sua infanzia, situato a pochi chilometri da casa.

"Torno dove tutto è iniziato", ha dichiarato emozionato durante la presentazione ufficiale, mostrando con orgoglio la casacca neroverde. Per Kucka si tratta di un ritorno simbolico, per chiudere il cerchio lì dove aveva mosso i primi passi da calciatore. Dopo una carriera internazionale che lo ha visto protagonista anche con le maglie di Sparta Praga, Trabzonspor, Watford e Slovan Bratislava, Kuco sceglie di rimettersi in gioco con passione e spirito di appartenenza.

Solo un anno fa vestiva da titolare la maglia della Slovacchia (112 presenze e 14 reti) agli Europei, prima che un infortunio a gennaio lo costringesse a un lungo stop. Ora, in attesa di tornare pienamente operativo in campo, affiancherà il club come consigliere tecnico, accanto all’amico David Hancko, oggi proprietario del Banik: "Jurai è un esempio per tutti. Dimostra che le radici non si dimenticano mai", ha detto l'ex difensore della Fiorentina.