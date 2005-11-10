Kane in Norvegia? Il retroscena: "Poteva finire al Viking Stavanger". Ma l'affare saltò

Harry Kane con la maglia del Viking Stavanger? Quella che dal punto di vista odierno sembra un'ipotesi impensabile, un tempo era probabilmente del tutto fattibile. Nel 2012, il capocannoniere del Bayern Monaco e della Nazionale inglese sarebbe stato offerto alla squadra di Serie A norvegese, ma il trasferimento saltò. La rivelazione di mercato.

Il retroscena

È quanto ha raccontato l'allora scout del Viking, Gary Goodchild, alla vigilia della sfida di Champions League tra la sua ex squadra e il club record tedesco in programma martedì. "Mi è stato detto che gli avrebbe potuto avere interesse a venire al Viking", ha riferito Goodchild al giornale Stavanger Aftenblad riguardo agli eventi risalenti a più di 14 anni fa. Allora "nessuno" conosceva Kane. L'attaccante inglese, infatti, attendeva ancora la sua consacrazione al Tottenham e veniva ceduto continuamente in prestito tra Leyton Orient, FC Millwall e Norwich, infine Leicester.

Non solo

"Quelli con cui ho parlato avevano la sensazione che un prestito in Scandinavia potesse fargli bene", ha raccontato Goodchild. E così lo scout volò in Inghilterra per farsi un'idea di persona del talento Kane, che all'epoca militava come attaccante nel Millwall. Ma il bomber inglese saltò la partita corrispondente a causa di un infortunio, e Goodchild se ne tornò a casa con tante informazioni quante ne aveva all'arrivo. "Poco dopo era in prima squadra", agli Spurs, ha detto l'ex scout del Viking, "e il resto è storia". Domani, con oltre un decennio di ritardo, Kane giocherà comunque a Stavanger, tuttavia con la maglia del Bayern in Champions League.