Doveva essere il momento più bello della sua carriera. Il Pallone d'Oro, il rinnovo con il Bayern Monaco fino al 2029, la consacrazione definitiva dopo anni vissuti da protagonista senza riuscire a conquistare un trofeo individuale di questa portata. E invece, per Harry Kane, novembre si è trasformato in un incubo. Il centravanti inglese si è procurato una lesione del legamento della sindesmosi della caviglia sinistra durante la sfida contro il Colonia. La diagnosi del Bayern parla di uno stop di diversi mesi: le stime della stampa tedesca arrivano a circa tre. C'è chi parla di quattro. Adesso dovrà fermarsi proprio mentre il Bayern si gioca una parte importante della stagione. E lo stesso Kane, dopo l'infortunio, ha affidato ai social il proprio stato d'animo, promettendo di trasformare questo ostacolo in un'occasione per tornare ancora più forte.

Le mosse di Kompany: Luis Diaz falso nove e spazio ai giovani

Vincent Kompany deve trovare immediatamente una soluzione. E non è semplice, perché l'infortunio di Kane si aggiunge a una situazione già complicata: Serge Gnabry e Ismael Saibari sono attesi al rientro soltanto nel 2027, mentre Luis Díaz sta recuperando da un problema muscolare. Anche Michael Olise ha accusato un problema al piede contro il Colonia, sebbene non sembri destinato a uno stop lungo. La prima alternativa porta a Lennart Karl. Il diciottenne ha già preso il posto di Kane dopo la sostituzione contro il Colonia e può essere utilizzato da falso nove, sfruttando la capacità di muoversi tra le linee e dialogare con gli esterni. Non è un centravanti classico, ma Kompany potrebbe puntare sulla mobilità del reparto. Emergenza, beninteso, mica soluzione definitiva. L'altro nome è Diaz stesso, anche lui da falso nueve, dietro ci sono dei giovani ma senza esperienza come Noah Codjo-Evora e il sedicenne Bastian Assomo.

Arriverà un 9 a gennaio?

La domanda è inevitabile: il Bayern andrà sul mercato a gennaio? La dirigenza non ha chiuso la porta, ma nemmeno manifestato l'intenzione di correre subito ai ripari. Il presidente Herbert Hainer ha spiegato che il club è sempre nelle condizioni di intervenire, anche se non tutte le ciambelle, che siano state d'emergenza o di virtù, son state col buco. Occhio, italiane: spunta il nome di Nicolò Tresoldi, punta del Club Brugge, valutato sì 40-50 milioni di euro ma sognato e ambito anche dalla Nazionale di Roberto Mancini.