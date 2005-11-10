Harry Kane ha già iniziato il percorso verso il rientro. Il Bayern Monaco ha comunicato che l'attaccante inglese è stato operato nella notte, dopo la sfida di Bundesliga contro il Colonia, a causa della rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra. Un intervento riuscito che apre ora la fase di riabilitazione per il centravanti, destinato a restare lontano dai campi per almeno tre mesi.

Kane operato, il Bayern attende il suo leader

Il club bavarese ha confermato ufficialmente l'esito dell'operazione: "Harry Kane è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico dopo la rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra riportata nella gara di Bundesliga contro il Colonia". Il classe 1993 inizierà adesso il programma di recupero personalizzato con l'obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile.

L'infortunio è arrivato in un momento particolarmente delicato per il Bayern e per lo stesso Kane, reduce dalla conquista del Pallone d'Oro e protagonista di un avvio di stagione da assoluto protagonista. L'attaccante era stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena venti minuti nella sfida terminata 1-1 contro il Colonia.

Tempi lunghi, il Bayern perde il suo riferimento offensivo

La società non ha indicato una data precisa per il rientro, ma aveva già annunciato che il capitano inglese sarebbe rimasto indisponibile per diversi mesi. Lo stop rappresenta un duro colpo per Vincent Kompany, che dovrà fare a meno del giocatore simbolo del reparto offensivo proprio nella fase più importante della stagione. Ora l'obiettivo è riportare in campo il centravanti nelle migliori condizioni, evitando qualsiasi rischio legato a un rientro anticipato.