Harry Kane ha pubblicato sui social dopo l'operazione alla caviglia a cui è stato sottoposto nella notte. Il centravanti del Bayern Monaco, costretto a fermarsi per la rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra, ha voluto rassicurare tifosi e compagni attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social.

Deluso ma determinato

"Alti e bassi della vita!", ha scritto il capitano inglese. "Ovviamente sono molto deluso per l'infortunio, ma come sempre questa è un'opportunità per dimostrare resilienza e continuare a migliorare in vista del 2027". Kane ha poi fissato l'obiettivo per il suo ritorno: "Tornerò in piena forma e pronto per la fine della stagione". Parole che confermano la volontà del classe 1993 di affrontare il lungo percorso di recupero con la massima determinazione.

L'attaccante era stato costretto a lasciare il campo dopo appena venti minuti nella sfida di Bundesliga contro il Colonia. Gli esami hanno evidenziato una lesione al legamento della caviglia sinistra, un problema che ha richiesto un intervento chirurgico effettuato nella notte.

Il Bayern aspetta il suo leader

Il club bavarese non ha indicato tempi precisi per il rientro, limitandosi a comunicare che Kane sarà assente per mesi (dovrebbero essere tre). Lo stop arriva in un momento positivo, poche settimane dopo la conquista del Pallone d'Oro e il contributo ai risultati ottenuti nell'ultima sosta con la nazionale inglese. Ora il centravanti inizierà il programma di riabilitazione, con l'obiettivo di tornare protagonista nel finale di annata. Un percorso lungo, ma che Kane vuole trasformare nell'ennesima sfida della sua carriera.