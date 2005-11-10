Il ko con Farioli non lascia scorie: il Benfica riparte, 2-0 al Guimaraes e -5 dal Porto capolista

Il Benfica ha superato il Vitoria Guimaraes per 2-0. Primo tempo a senso unico al Da Luz, da Rafa Silva a Schjelderup e Pavlidis insieme a Prestianni, tutti a sprecare occasioni da rete, finché Dahl al 24' trova un gol bellissimo. Nella seconda frazione le aquile sono rientrate bene in campo, il centravanti greco è andato vicino al 2-0 e anche l'esterno offensivo argentino ha sfiorato la rete, poi Marco Silva ha inserito Sudakov e al 75' l'ucraino ha rifilato il raddoppio della sicurezza.

Vittoria solida del Benfica, che prosegue la rincorsa a -5 dal Porto di Francesco Farioli, mentre i vimaranenses prosegue il momento di crisi.

Il risultato

Benfica - Vitoria Guimaraes 2-0

24' Dahl (B), 75' Sudakov (B)

L’8ª giornata di Primera Liga

Venerdì 9 ottobre

Moreirense - Gil Vicente 0-1

Sporting Braga - Sporting CP 1-3

Sabato 10 ottobre

Maritimo - Porto 1-2

Casa Pia - Santa Clara 0-1

Academico de Viseu - Estoril Praia 2-1

Domenica 11 ottobre

Rio Ave - Nacional Madeira 3-2

Benfica - Guimaraes 2-0

Arouca - Estrela Amadora ore 21:30

Lunedì 12 ottobre

Famalicao - Alverca ore 21:15

La classifica di Primera Liga

1. Porto 24 punti

2. Benfica 19

3. Sporting Lisbona 18

4. Santa Clara 18

5. Academico Viseu 14

6. Arouca 11*

7. Gil Vicente 11*

8. Braga 11*

9. Estrela 10*

10. Alverca 8*

11. Maritimo 8

12. Moreirense 8

13. Famalicao 7*

14. Rio Ave 7

15. Vitoria Guimaraes 5

16. Nacional 4

17. Casa Pia 4

18. Estoril 2