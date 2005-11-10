Il ko con Farioli non lascia scorie: il Benfica riparte, 2-0 al Guimaraes e -5 dal Porto capolista
Yvonne Alessandro
Il Benfica ha superato il Vitoria Guimaraes per 2-0. Primo tempo a senso unico al Da Luz, da Rafa Silva a Schjelderup e Pavlidis insieme a Prestianni, tutti a sprecare occasioni da rete, finché Dahl al 24' trova un gol bellissimo. Nella seconda frazione le aquile sono rientrate bene in campo, il centravanti greco è andato vicino al 2-0 e anche l'esterno offensivo argentino ha sfiorato la rete, poi Marco Silva ha inserito Sudakov e al 75' l'ucraino ha rifilato il raddoppio della sicurezza.
Vittoria solida del Benfica, che prosegue la rincorsa a -5 dal Porto di Francesco Farioli, mentre i vimaranenses prosegue il momento di crisi.
Il risultato
Benfica - Vitoria Guimaraes 2-0
24' Dahl (B), 75' Sudakov (B)
L’8ª giornata di Primera Liga
Venerdì 9 ottobre
Moreirense - Gil Vicente 0-1
Sporting Braga - Sporting CP 1-3
Sabato 10 ottobre
Maritimo - Porto 1-2
Casa Pia - Santa Clara 0-1
Academico de Viseu - Estoril Praia 2-1
Domenica 11 ottobre
Rio Ave - Nacional Madeira 3-2
Benfica - Guimaraes 2-0
Arouca - Estrela Amadora ore 21:30
Lunedì 12 ottobre
Famalicao - Alverca ore 21:15
La classifica di Primera Liga
1. Porto 24 punti
2. Benfica 19
3. Sporting Lisbona 18
4. Santa Clara 18
5. Academico Viseu 14
6. Arouca 11*
7. Gil Vicente 11*
8. Braga 11*
9. Estrela 10*
10. Alverca 8*
11. Maritimo 8
12. Moreirense 8
13. Famalicao 7*
14. Rio Ave 7
15. Vitoria Guimaraes 5
16. Nacional 4
17. Casa Pia 4
18. Estoril 2