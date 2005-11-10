Capocannoniere con il Monza con 12 reti, Gustavo Varela guida la classifica marcatori della Serie A di cui è la vera e propria rivelazione. Ancor più incredibile, poiché ha giocato finora con le giovanili del PAOK Salonicco, con Benfica B, ovvero la seconda squadre delle Aquile nelle serie minori, e col Gil Vicente. Eppure si sta dimostrando il giocatore perfetto per il gioco di Ivan Juric, funzionale per le strategie del Monza. Chi sono i suoi eredi che stanno crescendo al Benfica?

Che talento Cabral. E pure Soares

Il nome più noto e conosciuto è Anisio Cabral, classe 2008. Centravanti mancino, si è già ritagliato uno spazio in prima squadra al Benfica. All'esordio in campionato ha fatto subito go, ha poi rinnovato fino all'estate del 2031 ed è quello che pare più vicino al salto di qualità. Solo che lo farà nel club del Presidente, Manuel Rui Costa, piuttosto che altrove. Poi c'è Tomas Soares, classe 2008, che ha fatto le giovanili e giocato in squadra B. 9 reti in 25 presenze, fresco di rinnovo, è un talento pronto per il salto.

I due per il futuro

Classe 2009, Afonso Ferreirinha è una punta centrale ed esterno destro, molto duttile, rapido, grande confidenza con il gol. Sette reti in sette presenze in questo inizio di campionato con l'Under 19, è tra i più interessanti. Poi Dilan Neves, 2008, ex Belenenses e Sporting, pronto al salto tra i professionisti. Infine una gemma arrivata dal Brasile, l'esterno offensivo Deivid Vieira, preso dal SC Sao Joao de Ver, arrivato in estate.