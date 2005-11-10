Il super Porto di Farioli non conosce ostacoli: contro lo Sporting Lisbona fa 12 su 12
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 23:41Calcio estero
autore Paolo Lora Lamia
29.11.2026 23:41Calcio estero
La compagine biancoblu continua a rafforzare il suo primato: nel big match della Liga Portogal segnano Veiga e Omorodion.
La Liga Portugal riserva per la serata il big match tra Porto e Sporting Lisbona. Le rivali della capolista sperano in un passo falso, invece la squadra di farioli l'ha già chiusa dopo 17 minuti grazie ai gol di Veiga e Omordion. Nel pomeriggio, successo casalingo per 4-1 del Gil Vicente contro l'Estoril.
La classifica aggiornata
Porto 36
Benfica 28
Sporting 24
Santa Clara 24
Gil Vicente 21
Arouca 21
Academico Viseu 20
Braga 17
Alverca 15
Moreirense 14
Famalicao 13
Nacional 13
Estrela 11
Guimaraes 10
Maritimo 8
Casa Pia 8
Rio Ave 8
Estoril 2
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