Kulusevski è tornato, De Zerbi: "I tifosi lo aspettavano e ci serviva il loro sostegno nel finale"

Il ritorno in campo di Dejan Kulusevski è stato uno dei momenti più emozionanti della serata del Tottenham. Dopo la vittoria per 3-1 contro il Coventry City, Roberto De Zerbi ha spiegato la decisione di mandare in campo lo svedese nel finale, sottolineando il legame speciale tra il giocatore e il pubblico degli Spurs: "Kudus stava giocando bene, penso che avrebbe potuto finire la partita. Ho pensato a Kulusevski soprattutto per i tifosi, perché lo aspettavano in campo", ha raccontato De Zerbi.

Lo svedese, fermo dal maggio 2025 per un lungo infortunio, è entrato negli ultimi minuti della gara, ricevendo una grande ovazione dal Tottenham Hotspur Stadium: "Negli ultimi cinque-dieci minuti, considerando anche il recupero, avevamo bisogno del sostegno dei tifosi. Sono fantastici con Kulusevski e con noi. Hanno sofferto molto negli ultimi anni e meritano di festeggiare tante, tante vittorie". Il tecnico italiano guarda ora avanti e chiede continuità alla squadra, a partire dalla prossima sfida contro il Chelsea: "Dobbiamo vedere. Spero possiamo giocare con questo atteggiamento, questa mentalità e questa unione, migliorando allo stesso tempo fiducia e tutto ciò di cui abbiamo bisogno".

De Zerbi non si accontenta però del risultato: "Dobbiamo giocare meglio, perché possiamo farlo. In altre partite, anche contro avversari diversi, dal punto di vista tattico sarà più semplice. Ma ora dobbiamo continuare su questa strada".