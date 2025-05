Ufficiale L'Athletic blinda uno dei suoi gioielli: Mikel Jauregizar rinnova fino al 2031

L'Athletic Bilbao continua a blindare i suoi giocatori. Il club basco ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Mikel Jauregizar, che ha firmato fino al 2031. Ecco il comunicato. "Il giovane giocatore estende il suo contratto per quattro stagioni e firma senza clausola. Mikel Jauregizar e l'Athletic Club hanno raggiunto un accordo per estendere il suo precedente contratto di altre quattro stagioni, fino al 30 giugno 2031. Il centrocampista 21enne, che ha collezionato ben 48 presenze nel suo primo anno, ha firmato al San Mamés, alla presenza del presidente Jon Uriarte e del direttore generale del calcio Mikel González.

Il giovane giocatore è una promessa dell'Athletic Club. La sua crescita è stata spettacolare da quando è arrivato dal Bermeo FT nell'estate del 2021. È cresciuto rapidamente e, dopo aver già giocato dieci partite la scorsa stagione, Valverde gli ha affidato un ruolo fondamentale in questa stagione, nella quale, oltre a fornire il suo generoso pressing alto (secondo solo a Pedri in termini di palle recuperate nella metà campo avversaria), ha acquisito importanza nel suo gioco e persino sotto porta: ha segnato tre gol, l'ultimo dei quali è stato nella vittoria per 0-1 a Old Trafford.

Jauregizar si unirà ora alla nazionale spagnola Under 21 per il campionato europeo in Slovacchia. Questo rinnovo rientra nella politica contrattuale del Club, che coniuga stabilità salariale con incentivi legati ai risultati sportivi".