LaLiga, Budimir trascina l'Osasuna: Racing Santander battuto 2-0

L'Osasuna torna alla vittoria in Liga dopo sei partite senza successi. La squadra di Arrasate supera 2-0 il Racing Santander a El Sadar e ritrova tre punti preziosi, salendo al nono posto in classifica. Protagonista ancora una volta Budimir, autore del gol che ha sbloccato la gara. I padroni di casa partono forte e mettono subito sotto pressione gli avversari. Dubasin trova la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Poco dopo, però, arriva il vantaggio: Belocian commette fallo su Budimir in area e l'attaccante croato trasforma il rigore con freddezza dopo appena nove minuti. Per lui è il settimo gol stagionale.

Il Racing non reagisce

Dopo il vantaggio, l'Osasuna abbassa leggermente il ritmo e concede qualche spazio al Racing, senza però correre particolari rischi. La squadra ospite fatica a creare occasioni concrete e Fernandez trascorre un primo tempo relativamente tranquillo. Nella ripresa i padroni di casa tornano a spingere alla ricerca del raddoppio. Budimir sfiora ancora il gol, calciando sull'esterno della rete, mentre il Racing prova a rimanere in partita senza però trovare la giocata decisiva. Sergio Canales impegna Fernandez dalla distanza, ma il portiere dell'Osasuna controlla senza difficoltà. All'88' arriva il definitivo 2-0: Osambela è il più rapido sulla respinta di Agirrezabala dopo la conclusione di Arguibide e firma il suo primo gol stagionale. Con questo successo l'Osasuna sale al nono posto, mentre il Racing Santander resta sedicesimo e incassa la quarta gara consecutiva senza vittorie.

Il programma della nona giornata

Venerdì 16 ottobre

Deportivo La Coruña - Levante 1-1

Sabato 17 ottobre

Espanyol - Atletico Madrid 0-1

Villarreal - Elche 0-0

Betis - Barcellona 2-5

Valencia - Athletic Bilbao

Domenica 18 ottobre

Osasuna - Racing Santander 2-0

Celta Vigo - Alavés

Malaga - Real Sociedad

Real Madrid - Siviglia

Lunedì 19 ottobre

Getafe - Rayo Vallecano

CLASSIFICA

1. Barcellona 27

2. Atletico Madrid 22

3. Betis 19

4. Real Madrid 18

5. Siviglia 14

6. Real Sociedad 13

7. Alavés 11

8. Deportivo La Coruña 11

9. Osasuna 11

10. Celta Vigo 8

11. Villarreal 9

12. Athletic Bilbao 8

13. Espanyol 8

15. Rayo Vallecano 8

15. Getafe 8

16. Racing Santander 8

17. Levante 7

18. Elche 7

19. Valencia 5

20. Malaga 4