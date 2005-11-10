È terminata 1-1 la sfida valida per il quattordicesimo turno de LaLiga tra Valencia e Osasuna. Dopo il vantaggio ospite firmato da Ruben Garcia al 63', Hugo Duro ha risposto al 74' e ripristinato l'equilibrio in via definitiva. Grazie a questo pareggio i baschi salgono a quota 16 punti, decimi in classifica, mentre i pipistrelli raggiungono quota 13, sedicesimi.

Il programma della 14ª giornata de LaLiga

Venerdì 20 novembre

Levante - Racing Santander 1-3

Sabato 28 novembre

Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1

Malaga - Athletic Bilbao 3-4

Elche - Atletico Madrid 2-3

Real Madrid - Alavés 1-2

Domenica 29 novembre

Valencia - Osasuna 1-1

Deportivo A Coruna - Barcellona

Celta Vigo - Villarreal

Real Sociedad - Siviglia

Lunedì 30 novembre

Espanyol - Getafe

La classifica aggiornata de LaLiga

1. Barcellona 36

2. Atlético Madrid 34

3. Real Madrid 33

4. Betis 27

5. Real Sociedad 22

6. Racing Santander 20

7. Siviglia 19

8. Athletic Club 19

9. Alavés 19

10. Osasuna 16

11. Villarreal 15

12. Espanyol 15

13. Deportivo 15

14. Rayo Vallecano 15

15. Celta Vigo 13

16. Valencia 13

17. Levante 12

18. Getafe 12

19. Elche 11

20. Málaga 5