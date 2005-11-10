LaLiga, il Valencia riacciuffa l'Osasuna in casa: Ruben Garcia illude, Hugo Duro fa 1-1
Giacomo Iacobellis
È terminata 1-1 la sfida valida per il quattordicesimo turno de LaLiga tra Valencia e Osasuna. Dopo il vantaggio ospite firmato da Ruben Garcia al 63', Hugo Duro ha risposto al 74' e ripristinato l'equilibrio in via definitiva. Grazie a questo pareggio i baschi salgono a quota 16 punti, decimi in classifica, mentre i pipistrelli raggiungono quota 13, sedicesimi.
Il programma della 14ª giornata de LaLiga
Venerdì 20 novembre
Levante - Racing Santander 1-3
Sabato 28 novembre
Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1
Malaga - Athletic Bilbao 3-4
Elche - Atletico Madrid 2-3
Real Madrid - Alavés 1-2
Domenica 29 novembre
Valencia - Osasuna 1-1
Deportivo A Coruna - Barcellona
Celta Vigo - Villarreal
Real Sociedad - Siviglia
Lunedì 30 novembre
Espanyol - Getafe
La classifica aggiornata de LaLiga
1. Barcellona 36
2. Atlético Madrid 34
3. Real Madrid 33
4. Betis 27
5. Real Sociedad 22
6. Racing Santander 20
7. Siviglia 19
8. Athletic Club 19
9. Alavés 19
10. Osasuna 16
11. Villarreal 15
12. Espanyol 15
13. Deportivo 15
14. Rayo Vallecano 15
15. Celta Vigo 13
16. Valencia 13
17. Levante 12
18. Getafe 12
19. Elche 11
20. Málaga 5