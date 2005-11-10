LaLiga, all'Osasuna basta il solito Budimir per battere il fanalino di coda: Malaga ko
Pierpaolo Matrone
L'Osasuna conquista una vittoria importante nella tredicesima giornata della Liga, superando il Málaga per 1-0 allo stadio El Sadar. A decidere l'incontro è Ante Budimir, autore del gol decisivo al 20' del primo tempo su assist di Valentin Rosier. La formazione di casa riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio dell'arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, portando a casa tre punti preziosi per la classifica. Grazie a questo successo, l'Osasuna sale a quota 15 punti e raggiunge il tredicesimo posto, allontanandosi dalle ultime posizioni. Situazione decisamente più complicata per il Málaga, che resta fermo a soli 5 punti e occupa il ventesimo e ultimo posto della graduatoria, confermando le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione.
Il programma de LaLiga
Venerdì 20 novembre
Athletic Club - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo A Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Real Betis 1-1
Real Madrid - Celta Vigo 2-1
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal 3-2
Racing Santander - Real Sociedad 3-2
Osasuna - Malaga 1-0
Getafe - Atletico Madrid ore 21:00
Lunedì 23 novembre
Levante - Elche ore 21:00
La classifica
1. Barcellona – 36 punti (13 partite giocate)
2. Real Madrid – 33 punti (13)
3. Atlético Madrid – 28 punti (12)
4. Betis – 27 punti (13)
5. Real Sociedad – 22 punti (12)
6. Siviglia – 19 punti (13)
7. Athletic Club – 16 punti (12)
8. Alavés – 16 punti (13)
9. Villarreal – 15 punti (13)
10. Espanyol – 15 punti (13)
11. Deportivo – 15 punti (13)
12. Osasuna – 15 punti (13)
13. Racing Santander – 14 punti (12)
14. Celta Vigo – 13 punti (13)
15. Rayo Vallecano – 12 punti (12)
16. Getafe – 12 punti (12)
17. Valencia – 12 punti (13)
18. Levante – 11 punti (12)
19. Elche – 10 punti (12)
20. Málaga – 5 punti (13)