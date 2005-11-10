L'Osasuna conquista una vittoria importante nella tredicesima giornata della Liga, superando il Málaga per 1-0 allo stadio El Sadar. A decidere l'incontro è Ante Budimir, autore del gol decisivo al 20' del primo tempo su assist di Valentin Rosier. La formazione di casa riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio dell'arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, portando a casa tre punti preziosi per la classifica. Grazie a questo successo, l'Osasuna sale a quota 15 punti e raggiunge il tredicesimo posto, allontanandosi dalle ultime posizioni. Situazione decisamente più complicata per il Málaga, che resta fermo a soli 5 punti e occupa il ventesimo e ultimo posto della graduatoria, confermando le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione.

Il programma de LaLiga

Venerdì 20 novembre

Athletic Club - Espanyol 0-1

Sabato 21 novembre

Alaves - Deportivo A Coruna 3-1

Rayo Vallecano - Valencia 0-1

Siviglia - Real Betis 1-1

Real Madrid - Celta Vigo 2-1

Domenica 22 novembre

Barcellona - Villarreal 3-2

Racing Santander - Real Sociedad 3-2

Osasuna - Malaga 1-0

Getafe - Atletico Madrid ore 21:00

Lunedì 23 novembre

Levante - Elche ore 21:00

La classifica

1.⁠ ⁠Barcellona – 36 punti (13 partite giocate)

2.⁠ ⁠Real Madrid – 33 punti (13)

3.⁠ ⁠Atlético Madrid – 28 punti (12)

4.⁠ ⁠Betis – 27 punti (13)

5.⁠ ⁠Real Sociedad – 22 punti (12)

6.⁠ ⁠Siviglia – 19 punti (13)

7.⁠ ⁠Athletic Club – 16 punti (12)

8.⁠ ⁠Alavés – 16 punti (13)

9.⁠ ⁠Villarreal – 15 punti (13)

10.⁠ ⁠Espanyol – 15 punti (13)

11.⁠ ⁠Deportivo – 15 punti (13)

12.⁠ ⁠Osasuna – 15 punti (13)

13.⁠ ⁠Racing Santander – 14 punti (12)

14.⁠ ⁠Celta Vigo – 13 punti (13)

15.⁠ ⁠Rayo Vallecano – 12 punti (12)

16.⁠ ⁠Getafe – 12 punti (12)

17.⁠ ⁠Valencia – 12 punti (13)

18.⁠ ⁠Levante – 11 punti (12)

19.⁠ ⁠Elche – 10 punti (12)

20.⁠ ⁠Málaga – 5 punti (13)