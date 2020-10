Le aperture spagnole - Dest è del Barcellona. Real Madrid, Vinicius decide il match

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 1 ottobre 2020:

Marca

"Che tortura è far entrare il pallone!"

Apertura dedicata al Real Madrid da parte del quotidiano spagnolo con i Blancos che riescono ad avere la meglio di misura contro un buon Valladolid che si è fermato contro Courtois. Decide un gol solitario da parte di Vinicius che firma l'1-0 finale.

As

"Vinicius in soccorso"

Ancora i Blancos a dominare la copertina del giornale spagnolo. Il brasiliano arriva dalla panchina per segnare e decidere la partita contro il Valladolid che terminerà poi 1-0. Due salvataggi da parte di Courtois. Hazard infine si ferma per un mese.

Sport

"Messi motiva lo spogliatoio"

Il quotidiano dedica l'apertura della prima pagina al Barcellona con le parole di Messi che sono un balsamo per il gruppo che inizia a respirare un'altra aria. Koeman, il più felice di tutti: "È molto positivo che il capitano chieda unità". I blaugrana cercano la sua seconda vittoria e Messi, per porre fine alla sua serie di sconfitte a Vigo, proverà a far rispettare i pronostici.

Mundo Deportivo

"Destinazione Barça"

C'è spazio nell'apertura del quotidiano spagnolo questa mattina sui rossoblù. Dest, terzino americano, ha superato con successo le visite mediche e oggi sarà ufficializzato il suo acquisto da giocatore del Barça. Koeman ricorda: "Sono sicuro che ci sarà molto utile. Siamo a corto di centrali".