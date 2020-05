Le pagelle del Dortmund - Sancho redivivo e scatenato, Hazard punisce il Paderborn

Risultato finale: Paderborn-Borussia Dortmund 1-6

Burki 6 - Inoperoso per l'intera durata del primo tempo: allarmato dagli inserimenti di Antwi-Adjei, che non è però mai lucido al momento della conclusione. Indovina l'angolo sul penalty di Hunemeier, ma non basta.

Piszczek 6 - Un paio di distrazioni in avvio, sull'onda lunga della delusione con il Bayern. Poi serve un pallone delizioso ad Hazard, che non riesce a concretizzare. Dopo l'intervallo gli basta inserire il pilota automatico.

Hummels 6,5 - Monta la guardia, e chi s'è visto, s'è visto. Monumentale nelle letture, negli anticipi, nel gioco aereo. Il duo che affronta oggi è poca cosa, e ne esalta le qualità. Autentica certezza in difesa.

Akanji 6 - Esordisce con qualche incertezza, che non lascia presagire a nulla di buono. Poi l'inerzia del match volge a favore del Dortmund, e si limita a non forzare la giocata. Serata agevole anche per lui.

Hakimi 7 - Il primo tempo è sideralmente distante dagli standard cui ha abituato tutti in questa stagione. La facilità di corsa è innata, ma dosa male una sequela impressionante di appoggi all'apparenza elementari. Poi si ridesta, e cala il poker nel finale. (Dall'87' Morey s.v.).

Emre Can 6,5 - L'infortunio è alle spalle e Favre lo getta nella mischia assieme a Delaney, complice anche il k.o. di Dahoud. Volenteroso e concentrato, anche se non sempre pulito in palleggio. Da una sua iniziativa ha origine il gol di Hazard, qualche minuto più tardi provoca un rigore - dubbio - per un tocco con il gomito in area. (Dall'87' Balerdi s.v.).

Delaney 6 - Un lavoro sottotraccia che alla lunga paga. Nulla di eccezionale, specie se si considera il livello di difficoltà del match, ma assolve il proprio compito con diligenza, senza perdersi in errori marchiani. (Dal 68' Witsel 6,5 - Sforna l'assist a Schmelzer per il sei a uno).

Guerreiro 6,5 - Rispetto ad Hakimi appare subito sintonizzato sulle frequenze del match, e non sorprende che i compagni lo cerchino con insistenza. Si divora un'occasione colossale, ma non per demerito suo: libera un mancino a botta sicura, battendo Zingerle, ma non Collins, che salva incredibilmente sulla linea. Dà il là all'azione del primo gol con un'imbucata per Emre Can. (Dall'80' Schmelzer 7 - Dieci minuti per servire un assist e siglare il sei a uno).

Sancho 7,5 - Il ritardo di condizione si fa patente ai primi tocchi di palla. Potrebbe fungere da esca: è quasi sempre raddoppiato, ma anziché liberarsi del pallone s'incaponisce, imbottigliandosi nel traffico. Redivivo dopo l'intervallo: raccoglie l'assist di Brandt, segna a porta vuota e dedica un pensiero a George Floyd. Un'ammonizione ben spesa. Poi si scatena e ne infila un altro paio.

Hazard 7 - Sua la prima conclusione del Dortmund: imbeccato da una palla-laser di Piszczek, sfugge a Strohdiek e arma il destro a pochi metri da Zingerle, che gli nega la gioia del gol. Apre le danze in avvio di ripresa: approfitta di una respinta incerta di Zingerle, e infila a porta sguarnita. A referto anche un'assistenza per Sancho.

Brandt 6,5 - È tra coloro che maggiormente impersonificano l'atteggiamento sufficiente che complica terribilmente il primo tempo. Molte velleità, poca sostanza: triangoli e tacchi che fanno il solletico alla difesa del Paderborn. Beneficia dello smalto ritrovato dalla squadra dopo l'intervallo e anche lui partecipa alla festa con un assist per Jadon Sancho. (Dall'80' Reyna s.v.).