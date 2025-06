Ufficiale Leeds, colpaccio da Premier: ufficiale Nmecha dal Wolfsburg, arriva a costo zero

vedi letture

Il Leeds United ha ingaggiato Lukas Nmecha a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Wolfsburg. L’attaccante tedesco di 26 anni diventerà ufficialmente un giocatore del club inglese promosso dalla Championship dal 1° luglio ed è il primo acquisto confermato per la squadra di Daniel Farke in questa finestra estiva di mercato, dopo aver trascorso gli ultimi quattro anni giocando in Bundesliga. Nmecha ha firmato un contratto biennale, fino al 2027.

Comunicato ufficiale

"Il Leeds United è lieto di annunciare che Lukas Nmecha ha accettato di unirsi al club con un contratto iniziale di due anni, una volta scaduto il suo attuale accordo con il Wolfsburg. L’attaccante 26enne diventerà ufficialmente un giocatore del Leeds United il 1° luglio ed è il primo acquisto confermato per la squadra di Daniel Farke in questa finestra estiva di mercato, dopo aver trascorso gli ultimi quattro anni in Bundesliga.

Nato ad Amburgo, l’attaccante ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Manchester City, dove ha esordito in Premier League nel 2018, per poi maturare ulteriore esperienza in prestito al Preston North End, al Middlesbrough e all’Anderlecht. Dopo un periodo iniziale in prestito al Wolfsburg, ha firmato un contratto definitivo con il club tedesco, collezionando 73 presenze e 19 gol tra campionato e coppe.

In totale, ha realizzato 43 gol nel calcio professionistico tra Germania, Inghilterra e Belgio, in tutte le competizioni, inclusa la UEFA Champions League.

Nmecha aggiunge versatilità al reparto offensivo di Farke, in vista del ritorno in Premier League, grazie alla sua capacità di giocare sia al centro dell’attacco che sulle fasce. Con un’altezza superiore al metro e ottanta, offre anche una forte presenza fisica.

Oltre ad aver brillato a livello di club, Nmecha è anche un nazionale tedesco. Ha collezionato sette presenze con la nazionale maggiore e segnato 12 gol in 20 partite con l’Under 21.

Dopo aver superato la concorrenza di altri club di Premier League per assicurarsi i suoi servizi, tutto il Leeds United è impaziente di dare il benvenuto a Lukas a Elland Road".