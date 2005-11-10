Ligue 1, colpo del Tolosa in casa del Le Mans: 3-0 autoritario, a segno anche Tengstedt
Michele Pavese
Grande vittoria e bel balzo in classifica del Tolosa. La formazione allenata dal danese Jens Askou espugna nettamente lo Stade Marie-Marvingt di Le Mans: 0-3 il punteggio finale, in virtù delle reti realizzate da Russell-Rowe, Donnum e Tengstedt (ex Hellas Verona) tutte nella ripresa. Terza sconfitta in campionato per i padroni di casa, che restano al quindicesimo posto con 6 punti; gli ospiti invece volano in settima posizione grazie al secondo successo stagionale.
Il programma della settima giornata di Ligue 1
Venerdì 16 ottobre
Le Mans - Tolosa 0-3
Sabato 17 ottobre
Strasburgo - Paris Saint-Germain
Troyes - Lens
Lille - Brest
Domenica 18 ottobre
Angers - Marsiglia
Le Havre - Auxerre
Lorient - Monaco
Paris FC - Rennes
Lione - Nizza
CLASSIFICA
Monaco 14
Lille 13
Rennes 13
Lione 11
Paris FC 11
Paris Saint-Germain 11
Tolosa 9
Brest 8
Lorient 8
Nizza 8
Lens 7
Strasburgo 7
Angers 7
Marsiglia 6
Le Mans 6
Auxerre 6
Troyes 4
Le Havre 2