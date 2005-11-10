Ligue 1, tris casalingo del Tolosa: battuto il Rennes, a segno l'ex Verona Tengstedt
Paolo Lora Lamia
La domenica di Ligue 1 prosegue con il netto 3-2 inflitto dal Tolosa al Rennes. Oppong sblocca subito a 2' e Jorgensen chiude nella ripresa. In mezzo, la rete su rigore dell'ex Verona Tengstedt. Tardiva la reazione ospite, con 2 centri di Lepaul nel recupero. Di seguito il quadro completo e la classifica aggiornata.
Il programma della 12ª giornata di Ligue 1
Venerdì 27 novembre
Brest - Paris FC 1-0
Sabato 28 novembre
Angres-Lens 2-5
Le Havre - Strasburgo 1-3
Le Mans - Lille 2-1
Nizza - Troyes 4-1
Paris Saint-Germain - Lorient 2-0
Domenica 29 novembre
Auxerre - Olympique Marsiglia 0-2
Tolosa - Rennes 3-2
Lione - Monaco
La classifica aggiornata di Ligue 1
PSG 29 (12 partite giocate)
Paris FC 23 (12)
Marsiglia 21 (12)
Brest 21 (12)
Lilla 21 (12)
Lione 20 (11)
Nizza 20 (12)
Lens 17 (12)
Monaco 17 (11)
Rennes 17 (12)
Tolosa 17 (12)
Lorient 16 (12)
Le Mans 14 (12)
Strasburgo 13 (12)
Troyes 11 (12)
Auxerre 11 (12)
Angers 8 (12)
Le Havre 2 (12)