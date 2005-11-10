Bonazzoli e Nicola di nuovo insieme? L'attaccante è il primo obiettivo del Venezia

Il Venezia prepara le mosse in vista del mercato di gennaio, con una priorità chiara: rinforzare l'attacco. Dopo aver ritrovato solidità difensiva con Davide Nicola, alla squadra lagunare manca un centravanti capace di garantire gol con continuità. Il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Filippo Antonelli, scrive La Nuova Venezia, è Federico Bonazzoli, già allenato da Nicola a Salerno e Cremona e protagonista di stagioni in doppia cifra. La trattativa con la Cremonese si preannuncia complicata, considerando il peso dell'attaccante negli equilibri della formazione grigiorossa. Restano sotto osservazione anche Artem Dovbyk, in uscita dal Bologna, e Casper Tengstedt, attualmente al Tolosa.

Rrahmani e Fernandez, possibili uscite per fare spazio

Gli eventuali nuovi innesti obbligheranno il Venezia a riflettere anche sulle cessioni. Tra i giocatori in discussione c'è Albion Rrahmani, arrivato con aspettative importanti ma ancora a secco di gol e con appena 130 minuti raccolti in otto presenze. Situazione delicata anche per Toni Fernandez, talento cresciuto nel Barcellona che non ha ancora trovato spazio con Nicola. Sulle corsie esterne piace invece Samuele Angori del Pisa.

Antonelli prepara la rivoluzione

Il mercato invernale servirà anche a sfoltire una rosa particolarmente affollata in alcuni reparti. Attenzione alla mediana, dove Panada è chiuso da numerosi concorrenti, e alla difesa, con Ale Gomes e Rafai che potrebbero partire in prestito per trovare continuità. La proprietà, intanto, ha confermato la disponibilità a sostenere gli investimenti del club, sempre nel rispetto della sostenibilità economica.