Ligue 1, Ethan Mbappé tiene in vita il Lille: 1-1 con il Monaco, che spreca in 11 contro 10
Yvonne Alessandro
Monaco e Lilla si lasciano con un pareggio (1-1), nella ottava giornata di Ligue 1. Con un gol del centrocampista francese Edan Diop (74') da una parte e una rete del fratello del madridista Kylian, Ethan Mbappé (24') dall'altra, la partita si inchioda sulla parità nonostante per oltre venti minuti i monegaschi abbiano giocato in superiorità numerica per l'espulsione al 66' di Tanguy Kouassi. Nella classifica del campionato francese, il Lilla guadagna due posizioni e si porta in testa. Da parte sua, il Monaco ne guadagna 3 ed è secondo.
Ligue 1, il calendario dell'8ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Brest-Nizza 1-2
Sabato 24 ottobre
Lens-Paris FC – 2-1
Domenica 25 ottobre
Monaco-Lille – 1-1
Angers-Lorient – ore 17:15
Auxerre-Le Mans – ore 17:15
Marsiglia-Le Havre – ore 17:15
Rennes-Strasburgo – ore 17:15
Tolosa-Troyes – ore 17:15
Lunedì 26 ottobre
PSG-Lione – ore 20:30
Ligue 1, la classifica aggiornata
1. Lille – 15 punti (8 partite)
2. Monaco – 15 punti (8 partite)
3. Lione – 14 punti (7 partite)
4. PSG – 14 punti (7 partite)
5. Paris FC – 14 punti (8 partite)
6. Lens – 13 punti (8 partite)
7. Rennes – 13 punti (7 partite)
8. Lorient – 11 punti (7 partite)
9. Nizza – 11 punti (8 partite)
10. Marsiglia – 9 punti (7 partite)
11. Brest – 9 punti (8 partite)
12. Tolosa – 9 punti (7 partite)
13. Auxerre – 9 punti (7 partite)
14. Strasburgo – 7 punti (7 partite)
15. Angers – 7 punti (7 partite)
16. Le Mans – 6 punti (7 partite)
17. Troyes – 4 punti (7 partite)
18. Le Havre – 2 punti (7 partite)