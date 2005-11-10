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Ligue 1, Ethan Mbappé tiene in vita il Lille: 1-1 con il Monaco, che spreca in 11 contro 10

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:18Calcio estero
25.10.2026 17:18Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Monaco e Lilla si lasciano con un pareggio (1-1), nella ottava giornata di Ligue 1. Con un gol del centrocampista francese Edan Diop (74') da una parte e una rete del fratello del madridista Kylian, Ethan Mbappé (24') dall'altra, la partita si inchioda sulla parità nonostante per oltre venti minuti i monegaschi abbiano giocato in superiorità numerica per l'espulsione al 66' di Tanguy Kouassi. Nella classifica del campionato francese, il Lilla guadagna due posizioni e si porta in testa. Da parte sua, il Monaco ne guadagna 3 ed è secondo.

Ligue 1, il calendario dell'8ª giornata

Venerdì 23 ottobre
Brest-Nizza 1-2

Sabato 24 ottobre
Lens-Paris FC – 2-1

Domenica 25 ottobre
Monaco-Lille – 1-1
Angers-Lorient – ore 17:15
Auxerre-Le Mans – ore 17:15
Marsiglia-Le Havre – ore 17:15
Rennes-Strasburgo – ore 17:15
Tolosa-Troyes – ore 17:15

Lunedì 26 ottobre
PSG-Lione – ore 20:30

Ligue 1, la classifica aggiornata

1. Lille – 15 punti (8 partite)
2. Monaco – 15 punti (8 partite)
3. Lione – 14 punti (7 partite)
4. PSG – 14 punti (7 partite)
5. Paris FC – 14 punti (8 partite)
6. Lens – 13 punti (8 partite)
7. Rennes – 13 punti (7 partite)
8. Lorient – 11 punti (7 partite)
9. Nizza – 11 punti (8 partite)
10. Marsiglia – 9 punti (7 partite)
11. Brest – 9 punti (8 partite)
12. Tolosa – 9 punti (7 partite)
13. Auxerre – 9 punti (7 partite)
14. Strasburgo – 7 punti (7 partite)
15. Angers – 7 punti (7 partite)
16. Le Mans – 6 punti (7 partite)
17. Troyes – 4 punti (7 partite)
18. Le Havre – 2 punti (7 partite)

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