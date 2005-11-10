Ligue 1, Paris FC e Marsiglia si giocano il secondo posto ma che bagarre in zona Europa
Niccolò Righi
Termina oggi il programma dell’undicesima giornata di Ligue 1. Si parte da Parigi, dove il Paris FC di Rosenior ha la possibilità di andare al secondo posto se dovesse battere in casa l’Angers. Alle 17:15 il Lorient accoglie il Rennes. Chiude il programma la sfida tra Marsiglia e il Le Mans, con i padroni di casa che possono sorpassare Lille e Lione, in attesa del risultato del Paris.
Il programma
Venerdì 20 novembre
Troyes - Le Havre 3-1
Sabato 21 novembre
Nizza - Paris Saint Germain 2-3
Strasburgo - Brest 0-1
Monaco - Auxerre 1-1
Lille - Lione 0-1
Lens - Tolosa 1-1
Domenica 22 novembre
Paris Fc - Angers ore 15:00
Lorient - Rennes ore 17:15
Olympique Marsiglia - Le Mans ore 20:45
La classifica
1. PSG – 26 punti (11 partite giocate)
2. Lille – 21 punti (11)
3. Paris – 20 punti (10)
4. Lione – 20 punti (11)
5. Olympique Marsiglia – 18 punti (10)
6. Brest – 18 punti (11)
7. Nizza – 17 punti (11)
8. Monaco – 17 punti (11)
9. Rennes – 16 punti (10)
10. Lorient – 15 punti (10)
11. Lens – 14 punti (11)
12. Tolosa – 14 punti (11)
13. Troyes – 11 punti (11)
14. Auxerre – 11 punti (11)
15. Strasburgo – 10 punti (11)
16. Le Mans – 8 punti (10)
17. Angers – 8 punti (10)
18. Le Havre – 2 punti (11)