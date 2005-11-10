La Juventus ha estrema necessità di un 9 in area e per gennaio cercherà in tutti i modi di ingaggiarlo. Con un contratto valido fino all'estate del 2028 ma un minutaggio piuttosto scarno al Monaco, potrebbe essere Folarin Balogun la soluzione dei mali del club bianconero. Mentre la dirigenza monegasca non intende lasciarlo partire a metà stagione, lui ha lanciato due segnali forti questa sera.

Doppietta letale

Era dal 1° novembre che l'attaccante statunitense non segnava. L'ultima rete l'aveva inflitta al Paris FC, nella sconfitta per 3-1, dopo una serie di apparizioni a folata per via di altre preferenze dell'allenatore Filipe Luis. Questa sera, contro gli Hearts, ha deciso l'incontro con una doppietta personale, la prima della stagione: un destro piazzato dopo aver ricevuto in profondità e il gol vittoria all'ultimo respiro (94'). Adesso per il giocatore classe 2001 sono 3 le reti complessive. Un successo per i biancorossi enorme, che permette loro di aggrapparsi al primo posto della classifica di Conference League. Balogun segna e le sirene della Juventus continuano a suonare per lui a gennaio, ma servirà un'offerta congrua per riuscire a schiodare il Monaco dalla sua posizione irremovibile per la cessione.

Parola di Spalletti

Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha già delineato l'identikit richiesto. "Nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo".