La domenica di Ligue 1 si chiude con il successo del Monaco per 1-3 in casa del Lione. Dopo lo svantaggio iniziale, monegaschi avanti quasi fino alla fine grazie alle reti di Abline e Vanderson. Rischio sul gong per un gol annullato, ma alla fine la squadra biancorossa fa anche il terzo con Balogun e raggiunge a 20 punti proprio l'OL oltre al Nizza. Di seguito il quadro completo e la classifica aggiornata.

Il programma della 12ª giornata di Ligue 1

Venerdì 27 novembre

Brest - Paris FC 1-0

Sabato 28 novembre

Angres-Lens 2-5

Le Havre - Strasburgo 1-3

Le Mans - Lille 2-1

Nizza - Troyes 4-1

Paris Saint-Germain - Lorient 2-0

Domenica 29 novembre

Auxerre - Olympique Marsiglia 0-2

Tolosa - Rennes 3-2

Lione - Monaco 1-3

La classifica aggiornata di Ligue 1

PSG 29 (12 partite giocate)

Paris FC 23 (12)

Marsiglia 21 (12)

Brest 21 (12)

Lilla 21 (12)

Lione 20 (12)

Nizza 20 (12)

Monaco 20 (12)

Lens 17 (12)

Rennes 17 (12)

Tolosa 17 (12)

Lorient 16 (12)

Le Mans 14 (12)

Strasburgo 13 (12)

Troyes 11 (12)

Auxerre 11 (12)

Angers 8 (12)

Le Havre 2 (12)