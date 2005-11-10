Ligue 1, Giroud salva il Lille: mancato sorpasso in vetta. Tris del Lens a Troyes
Alessandra Stefanelli
Si sono giocate stasera altre due gare di Ligue 1. Occasione persa per il Lille di tornare in vetta da solo: finisce 1-1 in casa contro il Brest, con i padroni di casa che vengono agganciati dal PSG in attesa del Monaco domani. In gol Balde per gli ospiti, con Giroud che su rigore pareggia i conti per il Lille. Nell’altra gara della serata il Lens si è imposto per 3-1 in casa del Troyes. Decidono il match un autogol di Monfray, poi le reti di Edouard e Aguilar, di Nkada il momentaneo pareggio della formazione padrona di casa.
Il programma della settima giornata di Ligue 1
Venerdì 16 ottobre
Le Mans - Tolosa 0-3
Sabato 17 ottobre
Strasburgo - Paris Saint-Germain 1-3
Troyes - Lens
Lille - Brest 1-1
Domenica 18 ottobre
Angers - Marsiglia
Le Havre - Auxerre
Lorient - Monaco
Paris FC - Rennes
Lione - Nizza
CLASSIFICA
Monaco 14
Paris Saint-Germain 14
Lille 14
Rennes 13
Lione 11
Paris FC 11
Lens 10
Tolosa 9
Brest 8
Lorient 8
Nizza 8
Strasburgo 7
Angers 7
Marsiglia 6
Le Mans 6
Auxerre 6
Troyes 4
Le Havre 2