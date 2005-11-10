Ligue 1, Marsiglia travolgente in casa dell'Angers: finisce 5-2
Alessandra Stefanelli
Vittoria travolgente per il Marsiglia che oggi si è imposto 5-2 sul campo dell’Angers. Padroni di casa avanti al 14’ con Raolisoa, poi la replica ospite di Abdelli e Kamissoko. Nella ripresa Gouiri sbaglia un rigore ma poi segna il 3-1, poi i locali accorciano le distanze con un altro rigore, trasformato da El Ouazzani. Infine Harit e Paixao chiudono i giochi con il quarto e quinto gol marsigliese.
Il programma della settima giornata di Ligue 1
Venerdì 16 ottobre
Le Mans - Tolosa 0-3
Sabato 17 ottobre
Strasburgo - Paris Saint-Germain 1-3
Troyes - Lens
Lille - Brest 1-1
Domenica 18 ottobre
Angers - Marsiglia 2-5
Le Havre - Auxerre
Lorient - Monaco
Paris FC - Rennes
Lione - Nizza
CLASSIFICA
Monaco 14
Paris Saint-Germain 14
Lille 14
Rennes 13
Lione 11
Paris FC 11
Lens 10
Tolosa 9
Marsiglia 9
Brest 8
Lorient 8
Nizza 8
Strasburgo 7
Angers 7
Le Mans 6
Auxerre 6
Troyes 4
Le Havre 2