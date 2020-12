live DIRETTA BUNDES - Pari Dortmund, vince l'Arminia

16.56 - Finisce qui la nostra diretta testuale!

RISULTATI FINALI:

Bielefeld-Mainz 2-0

Colonia-Wolfsburg 2-2

Eintracht-Dortmund 1-1

Friburgo-M'Gladbach 2-2

1' - Comincia la partita!

8' - Padroni di casa maggiormente propositivi in questo avvio.

22' - GOL! GOL! GOL! AVANTI L'ARMINIA! Prietl sblocca la partita per l'Arminia Bielefeld, deviazione fatale per il portiere Zentner che non può nulla!

31' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO! Doan trova una conclusione imprendibile dal limite, raddoppio per il Bielefeld!

16.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

49' - Scatta il giallo per Niakhate.

62' - Match dai ritmi non particolarmente elevati in questa fase.

66' - Gara che si innervosisce, scatta il giallo anche per St. Juste.

82' - GOL! GOL! GOL! STOGER! Arriva il gol del vantaggio dell'Arminia proprio nei minuti finali!

85' - Ammonito Hartel.

17.22 - Fine partita.

Colonia-Wolfsburg 2-2

1' - Comincia la partita!

10' - Colonia pericoloso! Dal limite Rexhbecaj scarica la conclusione pericolosa, Casteels ci arriva.

18' - GOL! GOL! GOL! THIELMANN! Il Colonia sblocca la partita, tiro all'angolino e portiere che stavolta non può nulla! 1-0!

24' - Philipp! Conclusione interessante che termina di poco a lato dopo la deviazione di Horn.

29' - GOL! GOL! GOL! ARNOLD! Gran gol firmato da calcio di punizione, pareggio Wolfsburg!

43' - GOL! GOL! GOL! DUDA! Torna in vantaggio il Colonia, conclusione all'incrocio dei pali e Casteels ancora battuto!

16.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

48' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO WOLFSBURG! Steffen scodella dentro per Weghorst che incorna a buca la porta! 2-2!

67' - Ora è il Wolfsburg ad avere il predominio del campo.

82' - Lacroix! Conclusione da distanza ravvicinata, tiro a lato!

90' - Otavio si becca il giallo.

17.22 - Fine partita.

Eintracht-Dortmund 1-1

1' - Comincia la partita!

9' - GOL! GOL! GOL! KAMADA! Eintracht subito avanti! Hinteregger apparecchia per Kamada che controlla, fa fuori un avversario e scarica in rete! 1-0!

26' - Sancho pericoloso! Due occasioni nell'arco di 10 minuti, tiri che non trovano lo specchio della porta.

34' - Barkok! Da posizione interessante anticipa tutti e conclude! Fuori!

41' - Scatta il giallo per N'Dicka.

16.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

56' - GOL! GOL! GOL! REYNA! Gran conclusione dalla distanza, il portiere dell'Eintracht non riesce ad opporsi! Pareggio!

60' . Scatta il giallo per Rode.

64' - Viene ammonito Sow.

73' - Il Dortmund si riversa in avanti, manca incisività sotto porta.

88' - Scatta il giallo anche per Emre Can. Gara molto tesa nel finale.

17.22 - Fine partita.

Friburgo-M'Gladbach 2-2

1' - Comincia la partita!

11' - Ritmi blandi fino a questo momento, ancora nessun tiro in porta per le due squadre.

23' - GOL! GOL! GOL! EMBOLO! Sbloccano gli ospiti! Embolo riceve in area, ha spazio a sufficienza per controllare ed infilare all'angolino!

26' - Scatta il giallo per Schlotterbeck.

33' - GOL! GOL! GOL! LIENHART! Incornata vincente a due passi dalla porta, pareggio del Friburgo!

45' - Ammonito Neuhaus.

16.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

48' - CALCIO DI RIGORE PER IL FRIBURGO!

49' - GOL! GOL! GOL! GRIFO! Arriva il vantaggio del Friburgo con l'italiano Vincenzo Grifo che trasforma il calcio di rigore!

51' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Il M'Gladbach trova dopo pochi istanti il pareggio, incredibile conclusione dalla distanza di Plea che non sbaglia!

72' - Benes! Prova la conclusione che però termina sul fondo.

82' - Finale molto intenso, nessuna delle due squadre vuole perdere.

17.22 - Fine partita.

15.16 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Bielefeld-Mainz

Colonia-Wolfsburg

Eintracht-Dortmund

Friburgo-M'Gladbach

15.16 - Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15!