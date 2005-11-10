Ufficiale Lochoshvili giocherà in Bundesliga: l'ex Cremonese e Salernitana ha firmato col Colonia

Luka Lochoshvili è un nuovo giocatore del Colonia. Il difensore centrale georgiano lascia il Norimberga dopo una sola stagione e proseguirà la propria carriera in Bundesliga con il club della Renania. Arrivato nell'estate del 2025 dalla Cremonese, Lochoshvili si è imposto immediatamente come uno dei punti fermi della retroguardia del Norimberga. Nella stagione appena conclusa ha disputato 34 partite ufficiali, mettendo a segno cinque gol e servendo anche due assist, numeri importanti per un difensore centrale.

Il direttore sportivo del Norimberga, Joti Chatzialexiou, ha salutato il nazionale georgiano sottolineando sia il suo contributo tecnico sia l'importanza dell'operazione dal punto di vista economico: "Con Luka e Fabio avevamo la migliore coppia di difensori centrali del campionato. È quindi naturale che anche Luka possa proseguire il suo percorso in Bundesliga. Ha arricchito il nostro spogliatoio sia come calciatore sia come persona. Allo stesso tempo, però, come club dobbiamo anche prendere decisioni vantaggiose dal punto di vista economico. Gli auguriamo il meglio per il futuro e tanto successo".

Anche Lochoshvili ha voluto salutare il Norimberga e i suoi tifosi: "Ho vissuto un anno meraviglioso al Norimberga insieme a tutto il club, ai dipendenti e ai tifosi. L'affetto e il sostegno che ho ricevuto sono stati un'esperienza nuova che non dimenticherò mai. Voglio ringraziare tutti e augurare al club il meglio per la nuova stagione".