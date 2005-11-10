Ufficiale Vicario è un nuovo portiere della Juventus. Il comunicato con le cifre ufficiali dell'operazione

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario". Questo il comunicato con cui la Juventus ufficializza l'arrivo del portiere classe 1996, che nella serata di ieri ha concluso le visite mediche di rito al JMedical.

Vicario alla Juventus: le cifre ufficiali dell'operazione

"L’accordo - si legge nel comunicato della Juventus - prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".

Il comunicato della Juventus

"Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A - dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda - affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus. Benvenuto in bianconero, Guglielmo!".