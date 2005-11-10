TMW Milan, Diego Moreira rientrato in hotel: la firma sul contratto slitta a domattina

L'esterno portoghese, in arrivo dallo Strasburgo, ha superato oggi pomeriggio le visite mediche di rito. Affare fino a 65 milioni di euro

Si sono concluse le visite mediche di Diego Moreira, ma per vederlo diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan bisognerà attendere ancora qualche ora. Il fantasista portoghese, prelevato dallo Strasburgo, è infatti rientrato nell’hotel milanese che lo accoglie: la firma sul contratto con i rossoneri è attesa nella mattinata di domani.

Le cifre dell’affare

Il Milan ha convinto lo Strasburgo e superato la concorrenza - c’era da tempo anche il Lipsia -, avvicinandosi alle richieste del club francese, che voleva 70 milioni di euro, senza però raggiungerle. I rossoneri sborseranno infatti 50 milioni di euro di base fissa, a cui si aggiungeranno diversi bonus.

In totale, l’operazione potrà infatti salire fino a 65 milioni di euro: alcuni bonus sono semplici da raggiungere, altri più complicati.