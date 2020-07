Manchester City, i giocatori e Guardiola tributano la passerella d'onore al Liverpool

Bel momento all'Etihad, dove i campioni uscenti della scorsa Premier League, il Manchester City, ha tributato un ingresso speciale ai nuovi detentori del massimo campionato inglese, il Liverpool. Al momento dell'entrata in campo dei Reds, infatti, i giocatori della squadra di casa, e il tecnico, si sono disposti a schiera per celebrare al meglio una passerella d'onore ad accompagnare i nuovi campioni d'Inghilterra verso il centro del campo.

The Reds are out to a guard of honour at the Etihad 👏🔴#MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 2, 2020