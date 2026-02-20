Marsiglia, il dopo-De Zerbi comincia malissimo: Beye sconfitto a Brest al debutto
Inizia malissimo il dopo-De Zerbi. La prima di Habib Beye sulla panchina dell’Olympique Marsiglia si trasforma in una serata da dimenticare. Nell’anticipo del 23° turno di Ligue 1, gli Olympiens fanno visita al Brest con l’obiettivo di consolidare il quarto posto e mettere pressione al Lione, ma tornano a casa a mani vuote. Sotto una pioggia leggera, è il Brest a colpire subito: cross di Hugo Magnetti, deviazione e colpo di testa vincente di Ludovic Ajorque (10’). Lo stesso Ajorque raddoppia al 29’, ancora di testa, approfittando delle difficoltà difensive marsigliesi.
Nella ripresa l’OM cambia volto con l’ingresso di Pierre-Emerick Aubameyang e alza il baricentro, creando occasioni ma senza concretezza. Il momento chiave arriva all’82’: Greenwood sbaglia il rigore che avrebbe potuto riaprire tutto. Nel finale Grégoire Coudert chiude la porta. Il Marsiglia resta quarto, il Brest sale all’undicesimo posto: per Beye, l’esordio dovrà servire da lezione.
Venerdì 20 febbraio
Brest-Marsiglia 2-0
Sabato 21 febbraio
Lens-Monaco
Tolosa-Paris FC
PSG-Metz
Domenica 22 febbraio
Auxerre-Rennes
Nizza-Lorient
Nantes-Le Havre
Angers-Lille
Strasburgo-Lione
La classifica in Ligue 1
1. Lens – 52 (22 partite giocate)
2. PSG – 51 punti (22)
3. Lione – 45 (22)
4. Olympique Marsiglia – 40 (22)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 34 (22)
7. Racing Strasburgo – 31 (22)
8. Monaco – 31 (22)
9. Lorient – 31 (22)
10. Tolosa – 30 (22)
11. Brest – 30 (23)
12. Angers – 29 (22)
13. Le Havre – 26 (22)
14. Nizza – 23 (22)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 17 (22)
17. Nantes – 14 (22)
18. Metz – 13 (22)