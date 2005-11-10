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Martino non ha dubbi: "Messi il più importante della storia del calcio con Maradona"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 22:26Calcio estero
18.10.2026 22:26Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Gerardo Martino ha dedicato parole di enorme ammirazione nei confronti di Lionel Messi, un giocatore che ha allenato in più occasioni: al Barcellona, nella Nazionale argentina e durante la sua esperienza sulla panchina dell'Inter Miami. Per il "Tata", il fuoriclasse argentino appartiene al ristretto gruppo dei più grandi di sempre: "È, insieme a Maradona, il giocatore più importante della storia del calcio, per quello che ho vissuto e visto personalmente", ha dichiarato Martino.

L'ex allenatore del Barcellona ha poi sottolineato la capacità di Messi di continuare a incidere ai massimi livelli nonostante il passare degli anni: "È un giocatore che ha offerto spettacolo per 20 anni, in luoghi diversi. Avete avuto la possibilità di vederlo anche al Mondiale. Ha 39 anni e decide una semifinale grazie a un'iniziativa individuale".

Martino ha aggiunto: "Non serve dire altro, parlano le immagini. Quello che vediamo è uno stato di stupore continuo, partita dopo partita". Le sue parole arrivano dopo una gara nella quale Messi è stato ancora una volta protagonista assoluto. L'Inter Miami ha vinto 3-1 contro Atlanta grazie anche alla doppietta della Pulce: prima ha partecipato all'azione del vantaggio firmato Germán Berterame, poi ha realizzato il raddoppio con una combinazione proprio con il compagno e infine ha chiuso i conti con una splendida azione personale, superando Junior Alonso e battendo il portiere sul palo più lontano.

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