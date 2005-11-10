Martino non ha dubbi: "Messi il più importante della storia del calcio con Maradona"
Michele Pavese
Gerardo Martino ha dedicato parole di enorme ammirazione nei confronti di Lionel Messi, un giocatore che ha allenato in più occasioni: al Barcellona, nella Nazionale argentina e durante la sua esperienza sulla panchina dell'Inter Miami. Per il "Tata", il fuoriclasse argentino appartiene al ristretto gruppo dei più grandi di sempre: "È, insieme a Maradona, il giocatore più importante della storia del calcio, per quello che ho vissuto e visto personalmente", ha dichiarato Martino.
L'ex allenatore del Barcellona ha poi sottolineato la capacità di Messi di continuare a incidere ai massimi livelli nonostante il passare degli anni: "È un giocatore che ha offerto spettacolo per 20 anni, in luoghi diversi. Avete avuto la possibilità di vederlo anche al Mondiale. Ha 39 anni e decide una semifinale grazie a un'iniziativa individuale".
Martino ha aggiunto: "Non serve dire altro, parlano le immagini. Quello che vediamo è uno stato di stupore continuo, partita dopo partita". Le sue parole arrivano dopo una gara nella quale Messi è stato ancora una volta protagonista assoluto. L'Inter Miami ha vinto 3-1 contro Atlanta grazie anche alla doppietta della Pulce: prima ha partecipato all'azione del vantaggio firmato Germán Berterame, poi ha realizzato il raddoppio con una combinazione proprio con il compagno e infine ha chiuso i conti con una splendida azione personale, superando Junior Alonso e battendo il portiere sul palo più lontano.