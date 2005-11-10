Ospite del programma YouTube Romário TV, condotto dall'ex attaccante brasiliano Romario, Pep Guardiola ha voluto celebrare il talento di Lionel Messi.

Guardiola: "Non credo che rivedrò un giocatore come Messi"

Il tecnico spagnolo ha individuato nella continuità il principale elemento che ha reso l'argentino un fenomeno irripetibile: "Non credo che emergerà un nuovo giocatore capace di raggiungere il livello di Messi. Non penso nemmeno che avrò la possibilità di vederlo durante la mia vita. Ci sono calciatori fortissimi, ma riuscire a mantenere questo livello per 15-20 anni, giocando ogni tre giorni... - ha spiegato Guardiola -. Nello sport, prima o poi, anche i record che sembrano imbattibili vengono superati. Può sempre arrivare qualcun altro. Ma conservare questo livello per così tanti anni, con questa estetica e riuscendo a fare cose così difficili, è incredibile".

Tre gol e tre assist ogni tre giorni: il segreto della Pulce

Guardiola ha raccontato anche cosa significasse allenare Messi quotidianamente, ricordando una capacità realizzativa e una continuità difficilmente riscontrabili nella storia del calcio. "Non ho mai visto un giocatore capace di segnare tre gol e fornire tre assist ogni tre giorni con quella regolarità. Lo faceva durante le partite, ma anche in allenamento".

Guardiola e il debito verso Messi: "Giocatori così ti rendono un bravo allenatore"

Nel corso della conversazione con Romário, Guardiola ha affrontato anche il rapporto tra il successo individuale di un allenatore e la qualità dei calciatori a sua disposizione: "Giocatori così forti ti rendono un bravo allenatore. Noi allenatori dobbiamo fare in modo che tutti vadano nella stessa direzione e condividano una visione comune. Io, però, ho avuto la fortuna di allenare tre squadre incredibili, con giocatori straordinari, ed è anche per questo che abbiamo vinto così tanto".