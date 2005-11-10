"Me lo mangio", ma alla fine è Cucurella a zittire Yamal. La stella del Barça a bocca asciutta

Marc Cucurella ha offerto una prestazione imperiosa nel Clasico. Lamine Yamal non ha sortito l'effetto desiderato per il Barcellona invece, in un duello serratissimo tra due compagni di nazionale spagnola e campioni del mondo che si conoscono benissimo. La fascia sinistra, presidiata dal terzino ex Chelsea, è diventata impossibile da arginare per la prova monumentale sfoggiata. Grazie a un'intensità soffocante e una lettura tattica impeccabile per merito di José Mourinho, la gemma blaugrana è stata indirizzata spesso dove avrebbe voluto il Real Madrid, mentre il difensore 28enne ha vinto praticamente tutti gli scontri con il classe 2007.

La prova riassunta in...

I dati statistici hanno certificato l'incubo vissuto da Lamine, limitato al 77% di precisione nei passaggi, a 10 duelli persi, a soli 4 dribbling riusciti su 9 tentativi e a zero tiri in porta. Oltre alla fase di contenimento, Cucurella si è reso prezioso in uscita palla per accompagnare le transizioni della squadra di Mou, totalizzando 37 passaggi riusciti su 40, 5 spazzate e 6 recuperi.

Gli elogi di Mou

La prova superlativa del laterale ha trovato le parole al miele riservate da José Mourinho nel post-partita: "Cucurella ha giocato contro un grande giocatore, che è suo compagno. Mi piace vederli sulla linea, a dieci metri da me: lì capisco la qualità dei giocatori". Lamine Yamal ci ha provato a far cadere nella trappola dell'ammonizione Cucurella, ma grazie all'aiuto di Diomande è riuscito a vincere lui la battaglia: "E il ragazzo è molto bravo, è stato difficile perché oltre a essere bravo è intelligente, ha tentato di tutto per far prendere il giallo a Cucu, ma lui ha retto molto benissimo con un Diomande che pochissime volte ha permesso a lui e a Cancelo di trovare la superiorità. Cucu ha affrontato la partita più difficile che abbia mai avuto e si è superato contro un ragazzo che è fortissimo".

Quella sfida in estate

Questo scontro vinto da Cucurella ai danni di Yamal riporta alla mente anche parole di sfida ormai invecchiate male dell'estrosa ala del Barcellona. "Gli ho detto che giocherà titolare il primo Clásico, ma che nel secondo andrà in panchina, perché me lo mangio", aveva detto in un'intervista a COPE durante i Mondiali alla fine vinti con la Spagna, tra l'altro insieme al terzino 28enne. L'ex Chelsea si è vendicato alla prima occasione, neutralizzando il 19enne con una prova encomiabile.