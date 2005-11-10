Cucurella su Mourinho: "Molto diverso da come lo descrivono". E sulla Premier: "È più fisica"

Marc Cucurella racconta un José Mourinho diverso da quello che emerge abitualmente dalla sua immagine pubblica. Il terzino spagnolo, intervenuto ai microfoni di COPE, ha parlato del rapporto con l'allenatore portoghese, sottolineandone soprattutto il lato umano e la vicinanza al gruppo.

Le parole di Cucurella su Mourinho e LaLiga

"Il vero José Mourinho è molto diverso dalla percezione pubblica che si ha di lui", ha spiegato il calciatore del Real Madrid e della Nazionale spagnola. "È molto vicino a noi, è una bravissima persona, gli piace parlare con noi e scherzare". Un ritratto che restituisce un'immagine meno severa dello Special One, spesso associato al suo carattere forte e alle dichiarazioni provocatorie. Cucurella ha comunque precisato che il rispetto per la figura dell'allenatore resta centrale: "Naturalmente è il capo e faremo tutto quello che ci dice".

Nel corso dell'intervista, l'ex Chelsea ha affrontato anche il confronto tra il calcio spagnolo e quello inglese, due campionati che conosce molto bene avendo giocato nella Liga prima del trasferimento in Premier League. Secondo Cucurella, le differenze principali riguardano soprattutto le caratteristiche tecniche e fisiche delle due competizioni. "La Liga è più tecnica rispetto alla Premier League", ha dichiarato, aggiungendo che "la Premier League è più fisica".