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Cucurella incorona il Real Madrid: "È la miglior squadra d’Europa. Guardo poco calcio"

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 10:12Calcio estero
10.11.2026 10:12Calcio estero
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Il terzino spagnolo esalta il suo club e lo pone davanti al PSG campione d’Europa.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Marc Cucurella non ha dubbi: per lui il Real Madrid è attualmente la squadra più forte d’Europa. Il terzino sinistro spagnolo, arrivato in nazionale per gli impegni contro Repubblica Ceca e Inghilterra in Nations League, ha parlato ai microfoni di Cope e ha indicato i Blancos come il riferimento assoluto del calcio continentale.

Il Real è davanti a tutti

Interpellato su quale sia oggi la miglior squadra europea, Cucurella ha risposto senza esitazioni: "Al momento il Real Madrid è la migliore squadra d’Europa. Stiamo vivendo un ottimo periodo e la squadra è molto concentrata". Una dichiarazione particolare considerando che il laterale ha ammesso di non seguire con grande attenzione il calcio al di fuori degli impegni professionali. "Guardo poco calcio, non perché non mi piaccia, ma perché ho altre cose da fare, per esempio stare con i miei figli", ha spiegato.

Il riferimento era soprattutto al Paris Saint-Germain, reduce da grandi risultati contro Manchester City e Barcellona e vincitore delle ultime due Champions League. "Anche il PSG ha una squadra molto forte, non guardo le loro partite e non voglio mentire. Hanno tanti grandi giocatori, ma in questo momento per me c’è il Real Madrid".

Un momento positivo per i Blancos

La squadra di José Mourinho arriva alla sosta internazionale forte di otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni e occupa il secondo posto nella Liga, a tre punti dal Barcellona capolista. All’orizzonte c’è già un appuntamento di grande prestigio: il Real Madrid affronterà l’Arsenal all’Emirates Stadium il prossimo 9 dicembre in Champions League, una sfida che potrebbe rappresentare un banco di prova importante per valutare le ambizioni europee dei Blancos e dare valore a queste dichiarazioni.

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