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Cucurella non ha dubbi: "Kane? Avrei dato il Pallone d’Oro a Mbappé o Lamine Yamal"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 22:42Calcio estero
13.11.2026 22:42Calcio estero
Fonti preferite
Il difensore del Real esprime apprezzamento nei confronti dell'attaccante inglese ma avrebbe dato il premio ad altri.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria di Harry Kane al Pallone d’Oro 2026 continua a far discutere. A prendere posizione è stato stavolta Marc Cucurella, che ha difeso il trionfo dell’attaccante inglese ma ha ammesso di aver avuto altre preferenze per il prestigioso riconoscimento individuale.

"Non direi che sia stato ingiusto, perché se guardiamo i suoi numeri parliamo di statistiche che Harry Kane potrebbe non riuscire più a replicare. Ha vissuto una stagione spettacolare", ha spiegato il terzino spagnolo in un’intervista a El Chiringuito.

La sorpresa per la scelta finale

Cucurella, però, ha poi indicato i due giocatori che avrebbe scelto al posto del centravanti inglese. "Personalmente lo avrei dato a Mbappé o a Yamal", ha dichiarato il difensore, premiando i due compagni di squadra (rispettivamente nel Real e in nazionale). Secondo il terzino, a fare la differenza è anche la capacità di questi campioni di emozionare il pubblico. "Sono calciatori che fanno accendere la televisione agli appassionati di calcio. Non significa che Kane non lo meritasse, ma devo dire che sono rimasto un po’ sorpreso", ha concluso Cucurella.

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