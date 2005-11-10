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La metamorfosi di Füllkrug: da meteora al Milan a re dei bomber in Bundesliga

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Francesco Benvenuti
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Francesco Benvenuti
Oggi alle 09:43Calcio estero
18.10.2026 09:43Calcio estero
Fonti preferite
Sei gol in sei giornate in Germania: l'ex attaccante del Milan è tornato a segnare con regolarità con la maglia del Werder Brema
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Più di Olise, Schick, Diaz e persino Harry Kane. La classifica dei marcatori della Bundesliga spiega con chiarezza quanto il contesto possa essere determinante per la carriera di un calciatore, e il presente di Niclas Füllkrug ne è l'esempio perfetto. Acquistato dal West Ham nel 2024 (dove ha collezionato 29 presenze e tre reti), l’attaccante tedesco era passato in prestito con diritto di riscatto al Milan lo scorso gennaio. In rossonero, tuttavia, non è mai riuscito a ingranare: in Serie A il tedesco ha raccolto 20 presenze — di cui solo 3 da titolare — per un totale di 647 minuti e appena 1 gol, segnato contro il Lecce, a fronte di 3,9 xG accumulati e con una media di soli 0,8 tiri a partita (0,3 nello specchio) e una percentuale di realizzazione del 6% (un solo centro su 16 conclusioni).

Ritorno al futuro
Il ritorno a casa con la maglia del Werder Brema — il club in cui è cresciuto e con cui ha vinto il titolo di capocannoniere nella stagione 2022-23 insieme a Nkunku — ha invece dato vita a un'incredibile metamorfosi. In sole 6 presenze e 486 minuti nella Bundesliga 2026-27 Füllkrug ha già messo a segno 6 reti (che salgono a 7 considerando la DFB-Pokal), un dato nettamente superiore ai 3,6 xG collezionati. La sua presenza in area è tornata a farsi sentire: il classe '93 calcia 3,2 volte a partita (2,3 nello specchio) e converte in rete il 32% delle conclusioni, grazie a 6 gol su 17 tiri distribuiti e a una perfetta distribuzione delle sue realizzazioni: 2 di testa, 2 di destro e 2 di sinistro.

Punti e rimonte
Füllkrug si è rivelato anche leader e riferimento di un Werder mai domo. La squadra di Thioune è infatti reduce da tre rimonte consecutive dopo essere andata sotto di due gol, striscia che ha fruttato una vittoria contro l’Augsburg e due pareggi con Borussia Dortmund e Paderborn. Nei nove punti complessivi spicca anche il successo sul Lipsia dello scorso 5 settembre, gara che ha inaugurato la serie di cinque partite consecutive con almeno un gol per il numero 10 biancoverde. Un nuovo Füllkrug per un nuovo Werder, desideroso di cancellare il 15esimo posto dello scorso anno. A volte, per tornare grandi, basta semplicemente ritrovare l’aria di casa.

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