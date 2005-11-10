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Germania, Fullkrug rinato: "Qui potrei essere più un finalizzatore puro. Brema casa mia"

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:57Calcio estero
10.11.2026 20:57Calcio estero
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L'ex centravanti del Milan, dopo sei mesi di flop, ha ritrovato se stesso a Brema e riconquistato la Nazionale tedesca con Klopp ct
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A più di un anno di distanza, Niclas Fullkrug è tornato nel giro della Nazionale tedesca. Jurgen Klopp lo ha chiamato come soluzione in più in attacco per le due partite di Nations League rimanenti contro la Serbia venerdì (ore 20.45) e l'Olanda in casa lunedì (ore 20.45) con un incredibile cammino fin qui dell'ex Milan (13 gol in 11 stagionali) al Werder Brema.

Come nuovo

Un solo gol contro il Lecce nei sei mesi di prestito al Milan, ma salutato il West Ham in estate e sbarcato al Werder Brema - dov'era cresciuto nei primi anni di carriera nelle giovanili - ha ritrovato la sua migliore versione: "È la mia casa calcistica. Mi sento subito a mio agio lì. È un club con molta storia e tradizione. Sono arrivato la prima volta quando avevo 14 anni, e quando guardo lo staff adesso, il 70, l'80 o persino il 90% di loro sono ancora le stesse persone. Questa familiarità ti fa sentire proprio a casa. Ma è importante guardare anche alle cose da una prospettiva calcistica. Sono in forma e in grado di allenarmi con continuità in questo momento. Stiamo anche giocando davvero bene come squadra, e ne sto traendo beneficio", ha raccontato in conferenza stampa.

Tempo per la Nazionale

Un pensiero invece sulla Germania che ha trovato in raduno: "Ho visto un'ottima prestazione contro la Serbia, e non credo che le persone abbiano apprezzato fino in fondo quanta intensità e impegno i giocatori abbiano dimostrato sul campo. Vogliamo portare ancora più di quell'intensità nel nostro gioco. Rappresenti l'intero Paese, e i tifosi vogliono vedere giocatori che danno tutto e giocano con cuore e passione. Abbiamo tantissimi giocatori che fanno esattamente questo".

Cosa fa oggi

Infine, un parere sul suo ruolo in campo con la Germania e il Werder Brema: "Il mio ruolo è piuttosto diverso ora. Di recente ho toccato molti palloni in Bundesliga e sono richiesto in diverse zone del campo. Con la nazionale potrei essere più un finalizzatore puro. Ma quando fai il contro-pressing, hai anche bisogno di qualcuno davanti a cui passare la palla per poter attaccare rapidamente una volta riconquistata. Devo essere la prima linea di difesa, ma è anche importante avere qualcuno in area dall'altra parte".

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