Da impalpabile a fenomeno, è Fullkrug show con il Werder Brema. Al Milan ha steccato

Dopo svariati anni di carriera, ormai è chiaro che Niclas Fullkrug è un attaccante che in Germania fa la differenza. Se al Milan e al West Ham il centravanti aveva fatto fatica, chiudendo la sua esperienza in rossonero con appena un gol in 20 presenze, al Werder Brema sembra essere rinato e sta tenendo dei ritmi che sono migliori addirittura di quelli di Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d'Oro davanti a fenomeni del calibro di Kylian Mbappe e Lamine Yamal.

Numeri da fenomeno assoluto

Fullkrug è il capocannoniere della Bundesliga con 9 gol in 9 match, ai quali ci sono da aggiungere i 3 centri in 2 gare di Coppa DFB. Elogiare chi segna 12 centri in 11 sfide è fin troppo semplice, ma ciò che stupisce ancora di più è il fatto che ci sia riuscito dopo due stagioni complicatissime e a 33 anni, quando di solito un calciatore viaggia verso la fine della carriera.

Avrebbe fatto comodo ad Amorim?

Il Milan non può rimpiangere un giocatore che ha dato davvero pochissimo al Diavolo, però è lecito domandarsi se in questa squadra avrebbe potuto esprimersi ai livelli che sta toccando adesso. I ritmi alti, la manovra spesso palla a terra e le pressioni asfissianti che chiede il tecnico portoghese non sembrano essere a lui congeniali, ma nel calcio mai dire mai. Jurgen Klopp intanto si sfrega le mani, così come il West Ham, che lo riaccoglierà in estate, e lo ha convocato in Nazionale per vederlo da vicino e sfruttare il suo momento di forma straordinario.