Ufficiale Mings rinnova con l'Aston Villa: "La prossima stagione sarà la migliore di sempre"

vedi letture

"Siamo molto felici che Tyrone abbia rinnovato il suo contratto con l’Aston Villa. Siamo entusiasti che continuerà a far parte del nostro percorso". Così il direttore sportivo dell'Aston Villa Monchi, nonché ex Roma, ha dichiarato il prolungamento per Tyrone Mings, centrale inglese di 32 anni: 21 le presenze stagionali tra tutte le competizioni dopo essere rientrato da un brutto infortunio al ginocchio la stagione passata, è stato uno dei baluardi che ha permesso ai Villans di tornare in Premier League nel 2019. In precedenza il contratto era valido fino all'estate del 2026.

L'annuncio ufficiale

"Aston Villa è lieto di annunciare che Tyrone Mings ha firmato il rinnovo del contratto con il club.

Il difensore ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni nella scorsa stagione, dopo aver saltato l’annata precedente a causa di un infortunio al ginocchio, tornando in campo nel mese di novembre.

Da quando ha contribuito alla promozione del club in Premier League nel 2019, ha disputato oltre 180 partite con la maglia claret and blue e ha rappresentato l’Inghilterra in un importante torneo internazionale.

Congratulazioni, Tyrone!".

A firma avvenuta, Mings ha dichiarato ai canali ufficiali del Villa: "Nel tempo che ho trascorso in questo club abbiamo vissuto un viaggio straordinario. Ogni giocatore firma con la speranza di poter contribuire positivamente a qualcosa di importante e la mia convinzione che possiamo raggiungere qualcosa di davvero speciale è più forte che mai. Ringrazio i tifosi, il mister, lo staff e i miei compagni per il loro incrollabile supporto, dentro e fuori dal campo, durante uno dei periodi più difficili della mia carriera. Sono certo che la prossima stagione sarà la nostra migliore di sempre!".