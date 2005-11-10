Momento nero per Arbeloa: il tecnico del Fulham multato di quasi 30mila euro dalla FA
Alessio Del Lungo
Multa da 25mila sterline (quasi 30mila euro) per Alvaro Arbeloa, tecnico del Fulham, che, in seguito al match terminato 1-1 contro il Manchester United in Premier League, aveva criticato duramente gli arbitri con queste parole: "Ogni decisione è stata a loro favore. Dopo la partita contro il Manchester City sapevo che non amano vedere i Red Devils perdere. Ci sono state così tante decisioni a favore del Manchester United, lo si può vedere chiaramente dal fallo di Maguire". Così la FA lo ha sanzionato.
Il comunicato
"Álvaro Arbeloa è stato multato di 25.000 sterline e ha ricevuto un ammonimento per i commenti fatti dopo la partita di Premier League tra Fulham e Manchester United di domenica 20 settembre. L'allenatore del Fulham ha agito in modo inappropriato rilasciando commenti in un'intervista post-partita che implicavano parzialità e/o mettevano in discussione l'integrità di un arbitro. Álvaro Arbeloa ha successivamente ammesso l'accusa. Una commissione regolamentare indipendente ha imposto queste sanzioni a seguito di un'udienza".