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Momento nero per Arbeloa: il tecnico del Fulham multato di quasi 30mila euro dalla FA

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:55Calcio estero
14.10.2026 13:55Calcio estero
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L'allenatore spagnolo aveva criticato gli arbitri dopo il match contro il Manchester United: "Ogni decisione è stata a loro favore".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Multa da 25mila sterline (quasi 30mila euro) per Alvaro Arbeloa, tecnico del Fulham, che, in seguito al match terminato 1-1 contro il Manchester United in Premier League, aveva criticato duramente gli arbitri con queste parole: "Ogni decisione è stata a loro favore. Dopo la partita contro il Manchester City sapevo che non amano vedere i Red Devils perdere. Ci sono state così tante decisioni a favore del Manchester United, lo si può vedere chiaramente dal fallo di Maguire". Così la FA lo ha sanzionato.

Il comunicato

"Álvaro Arbeloa è stato multato di 25.000 sterline e ha ricevuto un ammonimento per i commenti fatti dopo la partita di Premier League tra Fulham e Manchester United di domenica 20 settembre. L'allenatore del Fulham ha agito in modo inappropriato rilasciando commenti in un'intervista post-partita che implicavano parzialità e/o mettevano in discussione l'integrità di un arbitro. Álvaro Arbeloa ha successivamente ammesso l'accusa. Una commissione regolamentare indipendente ha imposto queste sanzioni a seguito di un'udienza".

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