Nicolas Jackson stende il Manchester City, Emery gode: "Dico 'wow' per come gioca"

Una doppietta di Nicolas Jackson - accostato anche a club italiani in estate, come al Napoli - permette all'Aston Villa di stendere 2-1 il Manchester City. Il tecnico dell'Aston Villa, Unai Emery, ha parlato ai microfoni di TNT Sports dopo il match: "Abbiamo pianificato questa partita cercando di dare continuità alle richieste degli scorsi match, ma inserendo alcuni giocatori freschi che non hanno giocato mercoledì", le sue parole. "Era una partita adatta per giocatori come Boubacar Kamara e Matty Cash. Questo è il livello che vogliamo continuare a raggiungere attraverso le nostre elevate richieste".

Su Nicolas Jackson: "Per come stava lavorando, difendendo, vincendo duelli... wow. Ha la capacità di attaccare gli spazi, vincere duelli e di mettere sempre la palla all'angolino. All'inizio della stagione stava tirando così tanto che sembrava che stesse giocando a rugby, quindi anche lui sta crescendo. Sta facendo quello che deve fare".

Sui progressi: "Stiamo facendo progressi, ma siamo al di sotto delle nostre aspettative dall'inizio della stagione perché abbiamo iniziato così male. Ora stiamo crescendo. Abbiamo analizzato la partita contro Forest e la nostra prestazione è stata pessima. Abbiamo migliorato molte cose contro il Brentford in casa, eravamo migliori ma non abbastanza. Oggi, tutto ciò che stavamo lavorando per migliorare per fissare i nostri standard elevati, oggi è stato un passo avanti".