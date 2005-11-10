Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha parlato in conferenza stampa del momento della sua squadra partendo dal ko di Istanbul contro il Galatasaray: "Ovviamente, in Champions League la situazione è un po' diversa; arriviamo da due sconfitte in trasferta, contro Barcellona e Galatasaray, che sono state partite piuttosto differenti tra loro. Ma credo, e ne sono fiducioso, nel modo in cui stiamo lavorando, nei progressi che stiamo compiendo e nell'importanza di avere, a volte, un po' di pazienza.

Certo, la Premier League non aspetta nessuno, ma a volte è necessario avere pazienza, continuare a lavorare e cercare di fare un passo avanti, sia a livello collettivo che individuale, avendo ben chiaro che questa è la strada che vogliamo intraprendere. Stiamo costruendo la nostra struttura, cercando di consolidare il nostro stile di gioco: vogliamo sentirci a nostro agio nel mantenere il possesso palla, cercando di dominare il campo e di gestire il pallone con sicurezza.

Ora, partendo da questa base solida, dobbiamo cercare di ottenere qualcosa in più in attacco. A livello individuale, serve più incisività nel dribbling e negli inserimenti alle spalle della difesa; è fondamentale mantenere i collegamenti tra centrocampisti, difensori centrali, attaccanti ed esterni, affinché i movimenti avvengano nei momenti giusti: questo è chiaramente un aspetto su cui dobbiamo migliorare".