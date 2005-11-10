L'allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, ha commentato a Sky Sport il 2-2 contro l'Ipswich Town: "Sì, è positivo: non il risultato in sé, ma non stiamo perdendo. Stiamo migliorando sempre di più, ma oggi non è bastato. Abbiamo creato occasioni. Abbiamo prodotto molto più di quanto previsto in fase offensiva. Oggi abbiamo compiuto il primo passo avanti che ci eravamo prefissati e ci siamo riusciti.

Abbiamo concesso loro alcune occasioni e loro le hanno sfruttate. A volte è così, bisogna capire come alcuni giovani giocatori, i nuovi arrivati, devono adattarsi a noi. C'è ancora tempo per capirlo. Ogni partita è un'esperienza per noi. Andiamo avanti, analizziamo e cerchiamo di migliorare per la prossima.

La nostra sfida ora è in casa. Nel complesso, in trasferta stiamo giocando bene e conquistando punti, ma in casa dobbiamo migliorare, dobbiamo conquistare il nostro stadio [Villa Park] e poi trovare il giusto equilibrio. Stiamo più o meno capendo tutto e ci stiamo allenando con i nuovi giocatori, tutti i giocatori, i giocatori esperti e ce la stiamo facendo. Certo, per alcuni giocatori ci vuole tempo per migliorare, per allenarsi e per acquisire esperienza. Come possiamo migliorare, non lo so ora. Analizzeremo la partita e cercheremo di evitare errori del genere".