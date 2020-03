Nizza, la proposta di Riviere: "Allineiamo il calendario ai Mondiali del 2022"

Continuano ad arrivare proposte per la ripartenza dei campionati professionistici una volta superata la pandemia di Coronavirus che sta colpendo in tutto il mondo. L’ultima arriva dalla Francia ed in particolare da Jean-Pierre Rivère, presidente del Nizza. “Credo che si possa terminare la stagione attuale giocando fra agosto e ottobre, facendo una pausa in inverno, per poi iniziare la stagione 2021/2022 a febbraio facendo una nuova pausa per gli Europei e concludere il torneo ad ottobre. In questo modo potremo allinearci con i Mondiali 2022 in Qatar che si giocheranno in Inverno. In questo modo avremmo il tempo per risolvere l’emergenza sanitaria, preservando la salute di tutte le persone”.