Nizza in Europa League, il pres. Riviere: "Siamo felici, ma il nostro mercato non cambierà"

Il presidente del Nizza Jean-Pierre Riviere ha commentato la qualificazione in Europa League: "Siamo molto felici di poter giocare in Europa League. Ciò consentirà ai nostri giovani giocatori di acquisire esperienza. Il nostro mercato non cambierà. L'avevamo preparato senza questa qualificazione e non ci allontaneremo dai nostri piani. Ma quello che è certo è che faremo di tutto per cercare di far bene in questa grande competizione".