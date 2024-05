Ufficiale Occasione a zero (anche) per le italiane: Matip lascia il Liverpool per fine contratto

Finisce l'avventura di Joel Matip al Liverpool. Dopo ben otto anni, il difensore camerunese lascia i Reds in scadenza di contratto. Nessun rinnovo in vista e addio a fine stagione. Ad annunciarlo è il club inglese con un comunicato ufficiale: "Joel Matip saluterà il Liverpool FC quest'estate dopo un periodo di otto stagioni durante il quale ha aiutato il club a vivere alcuni dei suoi momenti più memorabili. Il 32enne è pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera alla scadenza del suo contratto con i Reds alla fine della stagione, lasciando Anfield dopo aver vinto molti dei più grandi titoli del gioco.

Il difensore centrale calmo e composto è stato tra i primi acquisti di Jürgen Klopp, l'allora nuovo allenatore si è subito appoggiato alla sua conoscenza della Bundesliga per accaparrarselo a parametro zero dallo Schalke 04. Un accordo è stato concordato e annunciato prima della fine della stagione 2015-16 e Matip è arrivato nel Merseyside per iniziare un nuovo capitolo quell'estate. Si rivelerà uno dei migliori affari nella storia dei Reds. Ci sono state 201 presenze, 11 gol, sette medaglie vincenti – compresi i successi in Champions League e Premier League – e innumerevoli dribbling labirintici in uscita dalla difesa".

Nelle scorse settimane in Inghiterra, ma anche in Italia, si è parlato del futuro di Matip. Il Corriere della Sera ha scritto di un interesse da parte di Roma e Lazio. L'idea di approdare in Serie A intriga il centrale con doppio passaporto, del Camerun e della Germania, e l'eventuale arrivo non andrebbe quindi ad occupare slot per gli extracomunitari. Per il quotidiano, nelle prossime settimane potrebbe scaternarsi un derby di mercato per lui, con Lazio e Roma che hanno già dimostrato interesse in questo senso.